Нефтесервисные компании Казахстана заинтересованы в участии в проектах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Нефтесервисные компании Казахстана заинтересованы в участии в проектах в Азербайджане и России.

Об этом в ходе брифинга 18 марта сказал председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков.

По его словам, казахстанские представители нефтесервисных компаний давно готовы выйти на экспорт.

Жаксылыков отметил, что зарубежные ставки и контракты дороже казахстанских, поэтому предприниматели сами выходят на другие страны через инвесторов.

"Ведутся очень интенсивные и крупные переговоры с посольствами Азербайджана и России. Для нас очень интересен российский рынок (...) Упор мы будем делать на Российскую Федерацию, но и не будем забывать дальнее зарубежье", - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова)