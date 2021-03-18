Обнародован объём экспорта нефти из Азербайджана в Беларусь

БАКУ/Trend/ - Объем экспорта беларусской нефти в январе 2021 года составил 142,5 тыс. т на 54,43 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата, передает Trend со ссылкой на белорусские СМИ.

В прошлом январе на фоне отсутствия поставок сырья из России беларусская нефть в январе не экспортировалась.

Также значительно в сравнении с прошлым годом вырос экспорт нефтепродуктов. Он увеличился в 2,8 раза до 873 тыс. т. В стоимостном выражении поставки увеличились в 1,8 раза до 311,8 млн долларов.

Отгрузки нефтепродуктов в Украину увеличились в 1,5 раза до 262,3 тыс. т, при этом в стоимостном выражении экспорт в эту страну вырос только на 8% до 113,38 млн долларов.

В январе также сохранились поставки в Россию. Они достигли за месяц 18,38 тыс. т на 9,9 млн долларов.

Отгрузки в адрес нидерландского трейдера по статистике в январе составили 370,9 тыс. т на 115,89 млн долларов, а британского — 117,1 тыс. т на 28,9 млн долларов.

Импорт нефти в Беларусь в январе составил 505,96 млн долларов. Он вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении. Объемы импорта в натуральном выражении Белстат не публикует. Из России было поставлено нефти на без малого 466 млн долларов, а из Азербайджана — на 40 млн. долларов.