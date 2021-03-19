Назван ожидаемый рост экспорта газа с «Шах Дениз-2» в ЕС в 2021 г.
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Сотрудники минобороны и Военной прокуратуры Азербайджана посетили воинские части на освобожденных территориях (ФОТО)
Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №15 Пенитенциарной службы Азербайджана
Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №6 Пенитенциарной службы Азербайджана
Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №1 Пенитенциарной службы Азербайджана (ФОТО)
Коллектив Русской драмы выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за награждение орденами, медалями и почетными званиями