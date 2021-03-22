Добыча нефти в районах юга увеличилась на 30 процентов
Согласно планам, к концу 2021 года добыча нефти увеличится на 10 процентов по сравнению с текущей добычей.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал генеральный директор Национальной компании Южных нефтяных месторождений Ахмед Мохаммади.
«С реализацией планов по увеличению и поддержанию добычи в целом, 300 000 баррелей нефти будет добавлено к добыче на богатых нефтью районах», - сказал он.
«Мы увеличили уровень производства на 30% по сравнению с первой половиной 2020 года, и на 2021 год у нас есть подробный план с целью максимального производства. Ппо сравнению с текущим производством в конце 2021 года мы увеличим производство примерно на 10%», - отметил Мохаммади.
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