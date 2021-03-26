Чехия надеется получить доступ к «Южному газовому коридору» - министерство промышленности - министерство

Энергетика 26 марта 2021 08:26 (UTC+04:00)
Чехия надеется получить доступ к «Южному газовому коридору» - министерство промышленности - министерство

БАКУ /Trend/ - Чехия надеется получить доступ к "Южному газовому коридору", сказали Trend в министерстве промышленности и торговли Чехии.

Было отмечено, что по "Южному газовому коридору" пока невозможно осуществление прямых поставок азербайджанского природного газа на внутренний рынок Чехии (это возможно только посредством своповых операций), но его важность заключается в первую очередь в укреплении энергетической безопасности во всем ЕС, поскольку это новый источник природного газа для Европы, независимый от традиционных источников поставок газа.

"Мы положительно оцениваем завершение строительства Трансадриатического газопровода (TAP) и начало прямых поставок азербайджанского природного газа на юг Италии. Мы полагаем, что после завершения строительства других ответвлений этого коридора, особенно в Хорватию, можно будет поставлять азербайджанский природный газ напрямую на газовый рынок Чехии. Таким образом, чешская сторона неоднократно поддерживала идею "Южного газового коридора" как на двусторонней основе, так и в рамках переговоров и документов ЕС", - сказали в ведомстве.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября 2020 года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия через DESFA в Грецию и Болгарию.

Азербайджан с прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Бибиэйбат расцвел и колоритно &quot;нарядился&quot; – ФОТОРЕПОРТАЖ
Бибиэйбат расцвел и колоритно "нарядился" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Модные туристические направления (ФОТО)
Модные туристические направления (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Суэцком канале застряло нефти более чем на $400 млн Другие страны 08:53
В апреле Грузия планирует получить китайскую вакцину от коронавируса Грузия 08:35
Свыше $3 млрд выделено на благоустройство и ипотечную программу в Узбекистане Узбекистан 08:30
Экспорт фисташек из Ирана за последние шесть месяцев составил 120 тыс. тонн Экономика 08:28
Чехия надеется получить доступ к «Южному газовому коридору» - министерство промышленности - министерство Энергетика 08:26
Япония и США внесут в совместное заявление пункт о Сенкаку и Тайваньском проливе США 08:13
На территории АЭС "Фукусима-1" обнаружили незначительную утечку радиоактивных отходов Другие страны 07:49
Власти Колумбии одобрили экстренное использование вакцины от коронавируса Janssen Другие страны 07:35
Пять человек погибли в результате торнадо в Алабаме США 07:18
Число смертей среди заразившихся коронавирусом в Мексике превысило 200 тыс. Другие страны 06:57
Минобороны Японии заявило, что КНДР 25 марта запустила баллистические ракеты нового типа Другие страны 06:43
США планируют к маю сделать 200 млн прививок от коронавируса США 06:21
Картину Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" продали на аукционе за более чем €16 млн Культура 06:05
В Ботсване продолжается гибель слонов по неизвестным причинам Другие страны 05:39
Премьер Италии поддержал укрепление европейского механизма по контролю за экспортом вакцин Европа 05:13
Колумбия впервые экстрадирует члена повстанческой группировки АНО в США Другие страны 04:47
Бундестаг одобрил продление на 10 месяцев участия Бундесвера в миссии в Афганистане Европа 04:24
В Палате представителей Конгресса США устанавливают пуленепробиваемые двери США 03:59
МИД Китая заявил о новых санкциях в отношении Великобритании из-за ситуации с Синцзянем Другие страны 03:38
В ЕК заявили, что производители вакцин должны сначала поставлять в ЕС, потом - на экспорт Европа 03:19
Саммит ЕС поддержал разработку цифрового евро Финансы 03:05
Вашингтон намерен привлечь Китай к ответственности США 02:40
Саммит ЕС решил, что ограничения несущественных поездок должны сохраняться Европа 02:23
Саудовские силы ПВО перехватили семь беспилотников хуситов Арабские страны 01:58
Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении средств для закупки вакцин от COVID-19 Финансы 01:35
Комитет СБ ООН соберется сегодня для обсуждения ракетных пусков КНДР Другие страны 01:09
Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году США 00:47
Более 575 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 00:26
IFC работает с Национальным банком Грузии для продвижения устойчивого финансирования Бизнес 00:01
Британцы потеряли в 2020 году из-за кибермошенников $655 млн ИКТ 25 марта 23:53
Армения должна извиниться перед азербайджанским народом - Хикмет Гаджиев Политика 25 марта 23:35
Novavax отложила подписание контракта на поставки вакцины в ЕС Европа 25 марта 23:31
У США нет планов оставлять войска в Афганистане до следующего года США 25 марта 23:05
Руководители Trend и ТАСС договорились о сотрудничестве ИКТ 25 марта 22:48
Новые столкновения на границе между Суданом и Эфиопией Другие страны 25 марта 22:29
Перекрывшее Суэцкий канал судно может пробыть там несколько недель (Обновлено) Транспорт 25 марта 22:05
Генсек ООН заявил о небывалом подъеме идеологии белого превосходства В мире 25 марта 21:50
Европарламент проголосовал за ускорение утверждения сертификата вакцинации Европа 25 марта 21:25
Гарибашвили открыл в грузинском Батуми обновленный аэропорт Грузия 25 марта 21:03
Казахстан наращивает экспорт автомобилей Экономика 25 марта 20:59
Уровень инфляции в Иране за прошедший год составил 36,4 процента Экономика 25 марта 20:56
США выделят $15 млн на помощь палестинцам Финансы 25 марта 20:38
Иран нанес ракетный удар по израильскому грузовому судну в Аравийском море Израиль 25 марта 20:10
ВОЗ не должна закрывать глаза на нарушение принципа справедливости при распределении вакцин - специалист Общество 25 марта 19:53
Валовый продукт аграрной зоны в Санья на Хайнане за 2020 год превысил $859 млн Финансы 25 марта 19:42
Село Махмудлу Джебраильского района (ВИДЕО) Общество 25 марта 19:07
Сегодня скончался раненый месяц назад азербайджанский военнослужащий - минобороны Азербайджан 25 марта 18:56
Россия с 1 апреля возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с шестью странами Транспорт 25 марта 18:46
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) Культура 25 марта 18:19
Российско-турецкий Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе позволил создать условия для выхода на взаимоприемлемые решения - МИД Азербайджан 25 марта 18:06
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту и вице-президенту ОАЭ Политика 25 марта 17:27
"Золушка" ученика Гара Гараева на российском фестивале "Дубль два@" Культура 25 марта 17:15
В Италии производство "Спутника V" может начаться в июне Европа 25 марта 16:54
Администрация Байдена выделит $10 млрд на вакцинацию "неблагополучных районов" США 25 марта 16:51
Военный объект в Джабраиле преподносится как армянская церковь - еще одна ложь BBC Политика 25 марта 16:32
Фонд "YAŞAT" откроет счет на 5000 манатов для ребенка еще одного шехида (ФОТО) Общество 25 марта 16:07
Азербайджанский музыкант-виртуоз выступит для москвичей Культура 25 марта 15:32
В Азербайджане выявлены еще 1429 случаев заражения коронавирусом, 548 человек вылечились Общество 25 марта 15:09
Группа представителей азербайджанской интеллигенции обратилась к гендиректору ЮНЕСКО Политика 25 марта 14:59
В Азербайджан прибыла очередная группа пиротехников МЧС России (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 марта 14:22
МЭА повысило прогнозы по нефтедобыче в Азербайджане на I квартал 2021 г. Энергетика 25 марта 14:13
МЭА оценило соблюдение Азербайджаном условий сделки ОПЕК+ Энергетика 25 марта 14:09
В 2020 г. Азербайджан увеличил перевалку грузов в направлении Туркменистана Транспорт 25 марта 14:05
В Иране за сутки от коронавируса скончались 97 человек Иран 25 марта 14:01
Узбекистан и Пакистан обсудили перспективы возобновления регулярного авиасообщения Узбекистан 25 марта 13:56
Узбекистан в 2021 году восстановит внешнюю торговлю до докризисных значений 2019 года Узбекистан 25 марта 13:53
Партия Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле Израиль 25 марта 13:44
В Азербайджане от COVID-19 вакцинировались более полумиллиона человек Общество 25 марта 13:41
Число случаев COVID-19 в России выросло на 9 221 Россия 25 марта 13:22
Азербайджан на более чем 10% сократил импорт автомобилей из Турции Турция 25 марта 12:48
Узбекистан увеличил импорт химпродуктов из Турции Турция 25 марта 12:44
Завтра в Азербайджане будет до 17 градусов тепла Общество 25 марта 12:40
О проблеме минной угрозы на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 марта 12:35
Грузия увеличила импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 25 марта 12:14
Азербайджан сократил импорт электротоваров из Турции Турция 25 марта 12:00
Азербайджан сократил импорт цемента из Турции за январь-февраль 2021 г. Турция 25 марта 11:46
В Азербайджане расширяются возможности контроля оборота торговых объектов Экономика 25 марта 11:43
В Ходжавендском районе обнаружены боеприпасы армянской армии Политика 25 марта 11:42
Туркменистан сократил импорт стали из Турции Турция 25 марта 11:34
Село Ичери Мюшлан Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 25 марта 10:53
Цены на азербайджанскую нефть перешли к росту Финансы 25 марта 10:52
Газ через TAP дошел и до Северной Европы Энергетика 25 марта 10:43
В Азербайджан могут быть интегрированы сервисы виртуальных платежей иностранных компаний Экономика 25 марта 10:39
Первая партия вакцины Pfizer уже в Грузии Грузия 25 марта 10:34
Николай Цискаридзе о творческом гении азербайджанского композитора Арифа Меликова Культура 25 марта 10:09
TAP сможет транспортировать 1 млрд кубометров водорода в год Энергетика 25 марта 10:01
Новая Система госпланирования определена в Казахстане Казахстан 25 марта 09:50
США в 2020 году обновили 10-летний рекорд по импорту нефти и нефтепродуктов из России США 25 марта 09:48
Балет Фикрета Амирова записан для платформы одного из величайших театров мира Культура 25 марта 09:22
Узбекское агентство объявило тендер на строительство скважин Тендеры 25 марта 09:16
В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 В мире 25 марта 08:56
Трамп ведет переговоры с приложениями о создании новой социальной сети США 25 марта 08:43
В Азербайджане ведутся работы по усовершенствованию системы электронного страхового надзора Финансы 25 марта 08:25
Грузия станет членом НАТО, для этого в стране есть все практические механизмы - представитель НАТО Грузия 25 марта 08:14
В Иране заявили, что до конца апреля необходимо сделать прививки олимпийцам Иран 25 марта 08:08
1105 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 25 марта 08:00
В Турции оглашен новый состав руководства правящей партии Турция 25 марта 07:47
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,7 Другие страны 25 марта 07:20
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,88 млн человек Турция 25 марта 07:01
В Японии стартовала эстафета олимпийского огня Другие страны 25 марта 06:12
Все новости