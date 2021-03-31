Baker Hughes ускоряет цифровизацию деятельности в Азербайджане – Томми Кассем (Интервью)

Энергетика 31 марта 2021 08:15 (UTC+04:00)
Baker Hughes ускоряет цифровизацию деятельности в Азербайджане – Томми Кассем (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Эксклюзивное интервью АМИ Trend c вице-президентом Baker Hughes по России и Каспийскому региону Томми Кассемом.

Итоги работы в Азербайджане в 2020 году

Как отметил Кассем, компания Baker Hughes в 2020 году свела к минимуму сбои в работе в Азербайджане, несмотря на пандемию COVID-19.

«Я чрезвычайно удовлетворен тем, как наши команды в Азербайджане отреагировали на пандемию коронавируса, справились с ограничениями и волатильностью рынка, внесли необходимые изменения в методы работы, чтобы обеспечить долгосрочный прибыльный рост на важном стратегическом рынке», – сказал он.

По его словам, по мере развития кризиса, вызванного коронавирусом, компания действовала быстро, чтобы защитить своих сотрудников и сообщества, в которых они живут и работают, и свести к минимуму сбои в работе.

«Быстрая и гибкая реакция позволила нам и далее выполнять взятые перед клиентами обязательства. Например, мы немедленно внедрили удаленную работу и технологии, чтобы держать на местах только критически важных сотрудников для выполнения повседневных операций по обслуживанию и ремонту», – уточнил Кассем.

Вице-президент отметил, что итоги деятельности в сферах здравоохранения, безопасности и защиты окружающей среды в прошлом году говорят сами за себя.

По его утверждению, с 2017 года в производстве нефтепромыслового оборудования не было зафиксировано инцидентов с потерей рабочего времени. Кроме того, уже на протяжении 24 лет в компании не было зарегистрировано нулевое непроизводительное время (?).

Он отметил, что одной из основных целей Baker Hughes является предоставление передового опыта и инновационных технологий, способствующих повышению эффективности.

«Это, в свою очередь, помогает снизить стоимость барреля для недропользователей в Азербайджане. Мы эффективно сотрудничаем с нашими партнерами в стране уже много лет – это продолжалось во время пандемии, и мы остаемся приверженными этому в долгосрочной перспективе. Мы с оптимизмом смотрим в наше будущее в Азербайджане. Сегодня наши предприятия поддерживают этапы разведки и добычи на месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли", "Шах-Дениз" и в рамках проекта платформы ACE», – сообщил Кассем.

По его словам, образование и обмен знаниями являются жизненно важными элементами вклада компании.

«Мы развиваем отношения с университетами, чтобы помочь в развитии талантам для будущего этой отрасли в Азербайджане. Мы также обеспечиваем постоянное повышение эффективности нашей деятельности в Азербайджане, тесно взаимодействуя с нашими глобальными центрами передового опыта в Великобритании и США по вопросам технического характера и здравоохранения на местах, а также обмениваясь лучшими мировыми практиками», – добавил Кассем.

Процесс цифровизации деятельности компании в Азербайджане

«Baker Hughes находится на переднем крае цифровой трансформации мировой нефтегазовой отрасли. Цифровые решения являются жизненно важной частью развития нашего бизнеса и нашей цели открывать новые горизонты в энергетической отрасли. Мы ускоряем цифровизацию деятельности компании в Азербайджане, используя наш широкий портфель технологий и решений, который включает датчики, периферийную аналитику и приложения искусственного интеллекта корпоративного масштаба», – сообщил он.

Кассем отметил, что эти передовые цифровые решения позволяют получить практическую информацию, которую операторы могут использовать для достижения ощутимых результатов в эксплуатационной деятельности и экологической сфере.

«В последние годы мы успешно завершили множество операций с дистанционной поддержкой в ​​Азербайджане: развертывание удаленных технологий при небольшом количестве сотрудников Baker Hughes или их отсутствии.

Удаленные цифровые решения для операций во время буровых работ обеспечили очевидные преимущества в плане безопасности и эффективности и сыграли важную роль в выполнении обязательств перед клиентами в Азербайджане во время пандемии», – добавил Кассем.

О работе в рамках «Шах Дениз» и «АЧГ»

Как сказал Томми Кассем, Baker Hughes участвует в этапах разведки и добычи на азербайджанских месторождениях «Азери-Чираг Гюнешли» и «Шах-Дениз» с момента их запуска.

«Сегодня наши предприятия поддерживают эти проекты посредством установки и систем крепления устья скважины и обсадной колонны, технического обслуживания подводных и надводных систем управления, а также сертификации стояков и диверторов. Мы также работаем на шельфе Азербайджана и выполняем операции по откачке под давлением, включая цементирование, колтюбинг и повышение производительности, а также предоставляем услуги по заканчиванию и ремонту скважин, услуги по трубопроводам и технологическим процессам. Также мы стремимся к дальнейшему расширению за счет внедрения более интегрированных решений для повышения эффективности нефтегазовой отрасли страны», – сообщил он.

Вклад Baker Hughes в повышение энергоэффективности в Азербайджане

Компания Baker Hughes ожидает, что мировая экономика и спрос на нефть будут неуклонно восстанавливаться, сказал Кассем.

По его мнению, в целом мировой спрос на энергоносители будет расти.

«Азербайджан, как крупный экспортер энергоносителей, играет важную роль в этом энергетическом переходе, и Baker Hughes стремится предоставить низкоуглеродные технологии и знания, необходимые для повышения эффективности использования энергии путем решения сложных задач в таких областях, как автоматизация, искусственный интеллект, контроль метана и выбросов.

В ближайшем будущем мы намерены использовать наши лучшие технологии и услуги для повышения безопасности и эффективности, являющихся важной основой будущего нефтегазовой отрасли», – сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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