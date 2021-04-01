Объекты нефтяного терминала Кулеви проходят процедуру неразрушающего контроля
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Министр образования Азербайджана прокомментировал вопрос перевода школ в ряде городов на дистанционное обучение
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
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Президент Ильхам Алиев: В рамках трехсторонней рабочей группы ведутся очень интенсивные консультации
Фонд развития предпринимательства Азербайджана заключил контракт по привлечению консалтинговых услуг
До 2024 г. ряд категорий граждан в Азербайджане сможет пользоваться услугами ОМС бесплатно - Агентство