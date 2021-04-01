Объекты нефтяного терминала Кулеви проходят процедуру неразрушающего контроля

Энергетика 1 апреля 2021 16:41 (UTC+04:00)
Объекты нефтяного терминала Кулеви проходят процедуру неразрушающего контроля
Азербайджан присоединяется к проектам Программы партнерства ФАО – Турция
Азербайджан присоединяется к проектам Программы партнерства ФАО – Турция
ЕБРР оказывает финподдержку азербайджанскому производителю продуктов питания и напитков
ЕБРР оказывает финподдержку азербайджанскому производителю продуктов питания и напитков
В Азербайджане приступил к работе филиал сети центров IV промышленной революции ВЭФ (ФОТО)
В Азербайджане приступил к работе филиал сети центров IV промышленной революции ВЭФ (ФОТО)
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Большинство операций по ценным госбумагам в Азербайджане приходятся на первичный рынок Финансы 16:47
Модернизация буровой установки Satti для проекта BP на Каспии идет по плану Энергетика 16:44
Объекты нефтяного терминала Кулеви проходят процедуру неразрушающего контроля Энергетика 16:41
Министр образования Азербайджана прокомментировал вопрос перевода школ в ряде городов на дистанционное обучение Общество 16:39
Оценку эффективности вакцины Pfizer - BioNTech снизили до 91,3% США 16:33
Узбекско-китайское СП закупит запчасти для компьютера расхода Тендеры 16:30
Азербайджан присоединяется к проектам Программы партнерства ФАО – Турция Бизнес 16:29
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным Политика 16:19
Стали известны госструктуры Азербайджана, которые перейдут на G-Cloud ИКТ 16:18
Глава минэнерго США провела переговоры с коллегой из Саудовской Аравии США 16:11
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Сельджука Байрактара орденом "Карабах" Политика 16:11
ЕБРР оказывает финподдержку азербайджанскому производителю продуктов питания и напитков Бизнес 16:10
Круизный лайнер Odyssey направляется в Израиль Израиль 16:06
Теймур Кязымов занял I место на всероссийском конкурсе на приз Культурного центра Елены Образцовой Культура 16:02
Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества (ФОТО) Политика 15:58
В Азербайджане большинство опрошенных поддерживают дистанционное обучение Общество 15:57
В Азербайджане почтили память Национального героя Шукюра Гамидова (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 15:47
В Баку и ряде городов Азербайджана школы переходят на дистанционное обучение Общество 15:41
В Азербайджане приступил к работе филиал сети центров IV промышленной революции ВЭФ (ФОТО) Бизнес 15:40
В 2021 году грузо- и пассажироперевозки Азербайджана изменились разнонаправленно Транспорт 15:38
Президент Ильхам Алиев принял регионального директора Всемирного банка Политика 15:23
AzerGold подписал контракт с инвестиционной компанией на сумму около 255 тыс. манатов Бизнес 15:15
Совокупная чистая прибыль банковского сектора Узбекистана выросла Узбекистан 15:10
Львиная доля ненефтяного экспорта Азербайджана с начала 2021 г. пришлась на фрукты и овощи Бизнес 15:10
ГТК Азербайджана в январе-марте выполнил прогноз по бюджетным поступлениям на 119,55% Экономика 15:09
ТВС-капитал опубликовал очередной обзор секторов экономики Грузии Грузия 15:07
Саудовская Аравия проявила интерес к продукции из шафрана, выращенного в Узбекистане Узбекистан 15:07
Кыргызстан заинтересован в поставках туркменского газа Энергетика 15:04
Спутник Azerspace-1 будет транслировать ряд грузинских телеканалов Экономика 14:59
ЕС получил в первом квартале на 73 млн доз вакцин меньше, чем ожидалось Европа 14:55
Известные КВН-щики поздравили "Парней из Баку" с 30-летием (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 14:55
На границе с Арменией открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) Общество 14:52
Китай поставит в Азербайджан еще 5 млн доз вакцины от COVID-19 - замминистра Общество 14:44
Завершается строительство нового здания банка «Туркменбаши» Строительство 14:42
Президент ФРГ привился вакциной от AstraZeneca Европа 14:34
Бахрам Багирзаде издал детскую книгу о Низами Гянджеви Культура 14:34
Китай безвозмездно поставит в Азербайджан 150 тыс. доз вакцины от COVID-19 Общество 14:25
SOFAZ назвал объем реализованной на аукционах инвалюты Энергетика 14:25
Денежная база в Азербайджане за год выросла более чем на треть Финансы 14:16
Китай выполняет свои обязательства в отношениях с Азербайджаном - замминистра Политика 14:15
Китай создал "зеленый коридор" для своевременной доставки вакцин в Азербайджан - посол Политика 14:13
ОПЕК+ могут обсудить мягкий рост уровня добычи нефти в июне Арабские страны 14:12
В банках Азербайджана увеличился объем депозитов в нацвалюте Финансы 14:03
Валютные резервы ЦБ Азербайджана незначительно сократились за год Финансы 13:59
Баку и Абшерон накрыла пыльная мгла Общество 13:56
Очередную партию вакцины планируется доставить ​​в Азербайджан в конце апреля - посол Китая Общество 13:52
В Баку завтра будет до 18 градусов тепла Общество 13:47
Sevgilim, sevgilim! Так у нас в Баку любимую зовут… Вечные произведения Энвера Алибейли (ФОТО/ВИДЕО) Культура 13:39
В Азербайджан доставлено еще 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:39
Президент Ильхам Алиев принял технического директора компании Baykar и руководителя правления компании ASELSAN (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:30
Село Удгюн Зангиланского района (ВИДЕО) Азербайджан 13:29
Новый механизм реабилитации заемщиков запустят с 8 апреля в Казахстане Казахстан 13:15
В рамках «Зеленого марафона» в Ширване посажено более 2 500 деревьев (ФОТО) Общество 13:08
Спрос банков Азербайджана на инвалюту сократился Финансы 13:04
Стали известны самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана ИКТ 12:58
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Болгарии Политика 12:58
Около половины банковских вкладов населения Азербайджана пришлось на нацвалюту Финансы 12:53
Twitter лидирует в списке популярных медиа в Азербайджане ИКТ 12:51
На долю Ирана в мировом экспорте ковров ручной работы приходится 7,9% Экономика 12:49
Азербайджан наращивает ненефтяной экспорт Бизнес 12:45
Организован десятый вывозной авиарейс из Туркменистана в Россию Транспорт 12:37
В России выявили 9 169 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:35
Президент Ильхам Алиев: В рамках трехсторонней рабочей группы ведутся очень интенсивные консультации Политика 12:34
В столице и регионах Азербайджана зафиксировано снижение банковского кредитования Финансы 12:34
Франция готова реализовать совместные агропроекты с Туркменистаном Бизнес 12:31
Азербайджанский депутат назвал важный критерий эффективности вакцинации Общество 12:26
Через порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевезено около 10 млн тонн нефтепродуктов Турция 12:24
Фонд развития предпринимательства Азербайджана заключил контракт по привлечению консалтинговых услуг Бизнес 12:13
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Правительства России (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:07
Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов посетил Академию полиции Общество 12:06
Google остается самым популярным поисковиком в Азербайджане ИКТ 12:06
Азербайджано-турецкое братство все более крепнет - Мевлют Чавушоглу Политика 12:02
Система экономии воды в Азербайджане нуждается в доработке - Академия наук Общество 12:00
В Дашогузском регионе планируется собрать более 270 тыс. тонн хлопка Бизнес 11:55
В ВОЗ призвали ускорить процесс вакцинации в Европе Европа 11:55
Минздрав Франции заявил о скором наступлении пика третьей волны COVID-19 в стране Европа 11:52
ВБ прогнозирует рост в секторе промышленности Азербайджана в 2021-2023 гг. Бизнес 11:49
МИД Азербайджана о поездках в Турцию по биометрическому удостоверению личности Общество 11:41
Перевалка через порты Турции продовольственных грузов превысила 1,4 млн тонн Турция 11:31
Клип Самиры Эфенди в Топ-10 "Евровидения-2021" среди самых просматриваемых (ВИДЕО) Интересное 11:30
Долевое участие ЕС в общем импорте Азербайджана превышает 20% Бизнес 11:23
Доля Android на рынке операционных систем Азербайджана незначительно сократилась ИКТ 11:21
Туркменистан и Россия продолжают обсуждать вопросы развития сотрудничества Бизнес 11:14
Международный Банк Азербайджана продлил кампанию “Yaz fürsəti” Экономика 11:14
ВБ о прогнозе роста сельхозсектора Азербайджана на ближайшие годы Финансы 11:14
Антиукраинский демарш Армении - серьезная попытка подорвать авторитет ОБСЕ Политика 11:03
Цистит - актуальная проблема весеннего сезона Общество 11:00
Оральная регидратационная терапия при диарее Общество 11:00
Chrome остается самым популярным браузером в Азербайджане ИКТ 11:00
Через турецкий порт Botaş перевезено около 2 млн тонн грузов Турция 10:58
Храм или барометр – все об азербайджанском театре в виртуальном пространстве (ВИДЕО) Культура 10:55
Глава МИД Азербайджана отбыл в Москву Политика 10:54
В Грузии с 1 апреля снимается ряд ограничений Грузия 10:54
В Абшеронском районе будут построены новые школы и учебные корпуса Общество 10:52
До 2024 г. ряд категорий граждан в Азербайджане сможет пользоваться услугами ОМС бесплатно - Агентство Общество 10:46
Назван объём отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан в I квартале 2021 г. Энергетика 10:46
В Азербайджане стартовала кампания по посадке деревьев «Зеленый марафон» (ФОТО) Общество 10:36
Объем перевалки грузов в турецком порту Амбарли превысил 3 млн тонн Турция 10:23
Товарооборот между Турцией и Казахстаном за 2 месяца превысил $475 млн Турция 10:18
Объем перевалки грузов в турецком порту Алиага превысил 8 млн тонн Турция 10:17
Все новости