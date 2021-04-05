SOCAR изменит методику эксплуатации низкопродуктивных скважин на месторождении «Джафарли»
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Армения нарушает международные законы, не предоставляя Азербайджану карты минных полей - глава фонда
Для устранения минной угрозы на освобожденных землях Азербайджана необходимо совместное сотрудничество - ООН
Изучен ход строительства эмиратской компанией «Masdar» фотоэлектрической станции в Навоийской области
Минсвязи Азербайджана продолжает работу по обеспечению районов страны телекоммуникационными услугами