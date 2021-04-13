Чешские компании заинтересованы в участии в сфере ВИЭ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Чешские компании заинтересованы в участии в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана, сказали Trend в министерстве промышленности и торговли Чехии.

"Мы видим перспективу, в особенности в производстве электроэнергии из возобновляемых источников. Чешские компании заинтересованы в активном участии, прежде всего в использовании водных ресурсов Азербайджана, а также энергии ветра и Солнца. Мы видим еще одно перспективное направление сотрудничества в области энергоэффективности, в особенности энергосбережения", - сказали в ведомстве.

Напомним, что использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) было определено как одно из приоритетных направлений развития энергетической отрасли Азербайджана. Так, в центре внимания находится реализация пилотных проектов по строительству ветряной и солнечной электростанций в соответствии с договорами, подписанными с компаниями ACWA Power и Masdar (ОАО) 9 января 2021 года.

Как ранее сказал Trend временно исполняющий обязанности директора Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана (AREA) Тебриз Аммаев, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития реализуется проект "Поддержка аукционов возобновляемой энергии в Азербайджане" по организации аукционов, которые являются одними из наиболее широко применяемых инструментов использования возобновляемых источников энергии на международной арене.

По его словам, в рамках этого проекта разрабатываются законодательная база и правила.

"Если законопроект и правила аукционов будут приняты в ближайшее время, то первый аукцион по ВИЭ может состояться уже в этом году. Учитывая большой интерес иностранных инвесторов к данной области, мы можем сказать, что это будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики", - подчеркнул Аммаев.

Он отметил, что международные энергетические компании проявляют интерес к проектам в области ВИЭ в Азербайджане.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn