«Азеришыг» сделал электронными 19 оказываемых населению услуг
БАКУ /Trend/ - «Азеришыг» сделал электронными 19 оказываемых населению услуг.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник Департамента информационных технологий АО «Азеришыг» Галиб Гамидов, сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что в соответствии с распоряжением главы государства АО сделало многие услуги электронными: «Эти услуги позволяют абоненту в течение 20 дней обратиться для подключения к сети, не ожидая очереди. По желанию потребителя этот срок может быть уменьшен до 10 дней, однако это возможно только после соответствующей оплаты».
По словам главы департамента, эта услуга «Азеришыг» высоко оценена экспертами в отчете Doing Business Всемирного банка.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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