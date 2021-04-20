SOCAR о процессе принятия окончательного решения по техдеталям разработки месторождения «Карабах»

БАКУ /Trend/ - SOCAR стремится, как и заявляла ранее, к принятию окончательного решения по техническим деталям разработки месторождения «Карабах» как можно скорее.

Об этом сказал Trend во вторник заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

«Была создана рабочая группа с участием специалистов компаний SOCAR и Equinor, непрерывно идет совместная работа, проводятся консультации», - сказал он.

Что касается проекта «Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара», Ахмедов отметил, что результаты сейсморазведки по этому проекту находятся на рассмотрении специалистов Equinor.

«После их утверждения и представления руководству компании мы объявим о них широкой общественности», - добавил он.

Напомним, что SOCAR и Equinor подтвердили факт открытия нефтегазового месторождения «Карабах» в азербайджанском секторе Каспия, в 120 километрах к востоку от Баку в марте 2020 года.

Бурение первой оценочной скважины на месторождении началось 23 декабря 2019 года. Она была пробурена плавучей буровой установкой "Деде Горгуд" на глубине 180 метров. Продуктивные пласты месторождения расположены на глубине 3,4 километра. По предварительным оценкам, объемов нефти и газа, обнаруженных на месторождении, достаточно для его экономически эффективной разработки. Предварительные оценочные геологические запасы месторождения составляют более 60 миллионов тонн нефти.

SOCAR и Statoil Azerbaijan (входит в группу Equinor) подписали соглашение о разделе продукции (СРП) на месторождении Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара 30 мая 2018 года.

Месторождение расположено примерно в 50 километрах к востоку от Баку, 14 километрах к востоку от Абшеронского полуострова и примерно в семи километрах к востоку от островов Пираллахи и Чилов, на глубине от 20 до 225 метров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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