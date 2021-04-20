SOCAR назвала объем перевалки через нефтяной терминал Кулеви

БАКУ /Trend/ - Через нефтяной терминал Кулеви Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с начала деятельности (16 мая 2008 года) по сегодняшний день были перевалены 4,02 миллиона тонн сырой нефти и 24,1 миллиона тонн нефтепродуктов.

Об этом сказал Trend во вторник заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, итоги первого квартала текущего года составили 424,5 тысячи тонн.

Отметим, что Кулевский нефтяной терминал используется для отгрузки сырой нефти, мазута, дизельного топлива, газойля, метанола, авиационного топлива, пропилена, жидкой пиролизной смолы, нафты, изопропилового спирта, дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, промышленной нефти и конденсата. В первой половине 2020 года на терминале приступили к перевалке бензола.

Терминал в порту Кулеви был введен в эксплуатацию в мае 2008 года, а перевалка нефтепродуктов была начата в июне. Общая пропускная способность терминала составляет 10 миллионов тонн нефтеналивных грузов в год, в том числе это три миллиона тонн нефти, три миллиона тонн дизельного топлива и четыре миллиона тонн мазута. Общая емкость резервуарного парка терминала составляет 402 000 кубометров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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