На западе Туркменистана заготовлено сотни миллионов кубометров газа для поддержания пластового давления в нефтяных скважинах
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На западе Туркменистана заготовлено сотни миллионов кубометров газа для поддержания пластового давления в нефтяных скважинах
В Азербайджане ветеранов войны с ампутированными верхними конечностями обеспечат высокотехнологичными протезами (ФОТО)
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На Мубарекском газоперерабатывающем заводе полностью отремонтирована установка по очистке газа от соединений серы
Старинный тар 1744 года и великое искусство - исследовательская деятельность Международного центра мугама
Вместо выполнения пунктов трехстороннего заявления Армения пытается обмануть мировое сообщество - МИД Азербайджана