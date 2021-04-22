В Суговушане реализуется концепция «Умная сеть» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Концепция «Умная сеть», внедряемая на освобожденных территориях Азербайджана, реализуется и в Суговушане.

Об этом сказал Trend в четверг глава Образовательного центра ОАО «Азеришыг» Араз Мамедов.

Он отметил, что в Суговушане продолжается работа по прокладке линий электропередачи мощностью 35 кВ: «Согласно соответствующему указу Президента Ильхама Алиева ОАО ускорило работу в Суговушане, проводимую в рамках проекта "Азеришыг" в Карабахе». Продолжается работа по прокладке в поселок Суговушан линий электропередачи мощностью 35 кВ от Тертерской подстанции мощностью 110/35/6 кВ».

Мамедов добавил, что во внутренней сети поселка Суговушан восстановлены воздушные линии напряжением 0.4 кВ: "Скоро в поселке будет восстановлена подача электроэнергии".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)