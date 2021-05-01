На Атырауском НПЗ в Казахстане завершены ремонтные работы

По состоянию на 29 апреля т.г. совокупный запас нефтепродуктов находятся на комфортном уровне, в частности по бензину 267,0 тыс. тонн, а по дизельному топливу 335,3 тыс. тонн, что говорит об отсутствии дефицита и наличии достаточного количества ГСМ для покрытия потребностей внутреннего рынка во время ремонтных работ на ТОО «ПКОП».