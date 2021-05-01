На Атырауском НПЗ в Казахстане завершены ремонтные работы
28 апреля т.г. на ТОО «Атырауском НПЗ» после проведения ремонтных работ выведены на технологический режим все установки, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.Все новости
Результатом вышеуказанных работ стало увеличение объема производства высокооктановых бензинов практически в 2 раза до 4 тыс. тонн/сутки.
В течении мая т.г. планируется произвести капитальные ремонтные работы на ТОО «ПКОП».
По состоянию на 29 апреля т.г. совокупный запас нефтепродуктов находятся на комфортном уровне, в частности по бензину 267,0 тыс. тонн, а по дизельному топливу 335,3 тыс. тонн, что говорит об отсутствии дефицита и наличии достаточного количества ГСМ для покрытия потребностей внутреннего рынка во время ремонтных работ на ТОО «ПКОП».
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