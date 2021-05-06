Японская TEPSCO будет участвовать в создании зоны «зеленой» энергии на освобожденных территориях Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Между Министерством энергетики Азербайджана и японской компанией TEPSCO подписано соглашение о создании зоны «зеленой» энергии на освобожденных территориях.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство, соглашение предусматривает разработку концепции и генерального плана по созданию зоны «зеленой» энергии.
«В целях эффективного использования возобновляемого энергетического потенциала (ветряного, солнечного, гидро- и геотермального, биоэнергетического) освобожденных территорий Азербайджана планируется создание энергоэффективных технологий на основе современных подходов управления энергией. Кроме того, в рамках этого проекта планируется изучение международного опыта, спроса на энергию и энергоснабжения региона, а также интеграция возобновляемых источников энергии в единую есть», – говорится в сообщении.
Отметим, что компания TEPSCO участвовала в реализации проектов строительства электростанций «Север-1» и «Север-2» в Азербайджане. Она также участвовала в проектах в более чем 90 странах мира и имеет международный опыт в области «зеленой» энергии.
Напомним, что 3 мая 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по созданию зоны «зеленой» энергии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
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