Назван объем прибыли нефтехимического комплекса SOCAR в I квартале 2021 г.
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Награждены победители конференции «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития» (ФОТО)
Федерация гимнастики Азербайджана в очередной раз смогла удивить безукоризненной организацией соревнований – гимнастка из Египта
Мы отвергаем и не признаем решение правительства Латвии о т.н. «геноциде» армян - Министерство национальной обороны Турции
Построенное в Азербайджане судно типа Ro-Pax отправится в свой первый рейс из Бакинского Порта (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо снести памятник нацисту Нжде в Ходжавенде – Организация ветеранов Азербайджана обратилась к Сергею Лаврову