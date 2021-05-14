БАКУ/Trend/- Азербайджанская госкомпания SOCAR организует поставки нефтепродукции «Роснефти» в Прибалтику, Украину, Польшу, сказали Trend в компании.

«SOCAR продолжает развивать свои позиции в сфере международного нефтетрейдинга. Одним из шагов в этом направлении стало подписание договора с компанией «Роснефть», который дает право организовывать поставки их нефтепродукции в Прибалтику, Украину, Польшу и другие страны Восточной Европы. Сроки и объемы поставок согласовываются в данный момент.

(Автор: Ляман Зейналова)