Оксфордский институт о способах улучшения нефтегазового сектора Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Дальнейшее улучшение нефтегазового сектора Туркменистана связано с прозрачностью, более точным пониманием важности транспортировки на рынки и того, как Туркменистан вписывается в ситуацию на мировом рынке.

Об этом сказал Trend представитель Оксфордского института энергетических исследований (OIES) Джулиан Боуден.

Он также затронул тему Международного форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана: "Форум действительно информирует об аспектах развития и планах энергетической отрасли Туркменистана".

Ранее Боуден говорил, что Туркменистану необходимо начать дискуссию о том, насколько его газ вписывается в повестку дня по декарбонизации, то есть в связи с энергетическим переходом.

Он отметил, что есть две перспективы для расширения географии стран с потенциалом импорта туркменского газа, первая из которых – это существующие рынки, что означает увеличение экспорта газа из Туркменистана в Китай: "Проблема сейчас в том, что начались российские поставки через магистральный газопровод "Сила Сибири", в связи с чем конкуренция возросла".

В качестве второй возможности были выделены новые рынки.

"Одним из очевидных кандидатов здесь является Азербайджан – по Транскаспийской линии. Другими потенциальными новыми рынками сбыта являются центральноазиатские соседи, такие как Казахстан и Узбекистан", – отметил представитель OIES.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva