Оксфордский институт о способах улучшения нефтегазового сектора Туркменистана
БАКУ /Trend/ - Дальнейшее улучшение нефтегазового сектора Туркменистана связано с прозрачностью, более точным пониманием важности транспортировки на рынки и того, как Туркменистан вписывается в ситуацию на мировом рынке.
Об этом сказал Trend представитель Оксфордского института энергетических исследований (OIES) Джулиан Боуден.
Он также затронул тему Международного форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана: "Форум действительно информирует об аспектах развития и планах энергетической отрасли Туркменистана".
Ранее Боуден говорил, что Туркменистану необходимо начать дискуссию о том, насколько его газ вписывается в повестку дня по декарбонизации, то есть в связи с энергетическим переходом.
Он отметил, что есть две перспективы для расширения географии стран с потенциалом импорта туркменского газа, первая из которых – это существующие рынки, что означает увеличение экспорта газа из Туркменистана в Китай: "Проблема сейчас в том, что начались российские поставки через магистральный газопровод "Сила Сибири", в связи с чем конкуренция возросла".
В качестве второй возможности были выделены новые рынки.
"Одним из очевидных кандидатов здесь является Азербайджан – по Транскаспийской линии. Другими потенциальными новыми рынками сбыта являются центральноазиатские соседи, такие как Казахстан и Узбекистан", – отметил представитель OIES.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)
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