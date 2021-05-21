Планируется значительно увеличить зарубежные инвестиции в сферу альтернативной энергетики Азербайджана - AREA

БАКУ /Trend/ - Планируется в ближайшей перспективе значительно увеличить зарубежные инвестиции в сферу альтернативной энергетики Азербайджана.

Об этом сказал Trend директор Государственного агентства Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (AREA) Тебриз Аммаев.

"Наша главная цель - привлечение зарубежных инвесторов к участию в проектах в сфере ВИЭ на территории Азербайджана, в частности на освобожденных территориях. В настоящее время ведутся работы по привлечению как местных, так и зарубежных инвесторов", - сказал Аммаев.

По его словам, с японской компанией TEPSCO подписано соглашение о создании зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

"Для эффективного использования потенциала ветряной энергии освобожденных территорий Азербайджана планируется разработка энергоэффективных технологий на основе современных подходов к управлению энергией. Кроме того, в рамках этого проекта планируется изучение международного опыта в данной сфере и спроса на электроэнергию", - сказал Аммаев.

Напомним, что использование ВИЭ было определено главой Азербайджанского государства в качестве одного из приоритетных направлений развития энергетической отрасли. Так, в центре внимания находится реализация пилотных проектов по строительству ветряной электростанции установленной мощностью 240 мегаватт и солнечной электростанции установленной мощностью 200 мегаватт в соответствии с договорами, подписанными с компаниями ACWA Power и Masdar (ОАО) в январе 2021 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)