SOCAR о причинах повышения цен на бензин марок "премиум" и "супер" в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Марки бензина "премиум" и "супер" в Азербайджан импортируются и их цена зависит от международной цены.

Об этом сказал в среду Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя повышение цен на указанные марки бензина в Азербайджане.

«Марки "премиум" и "супер" импортируются, в отличие от дизеля и бензина AI-92, которые являются основными, наиболее потребляемыми видами топлива в Азербайджане. Поскольку AI-92 и дизель производятся внутри страны, их цены определяются государством. Что касается импортируемых AI-95 и AI-98, то есть марок "премиум" и "супер", то их цена зависит от страны-производителя, завода-производителя, от той цены, по которой они продают, и эти цены меняются в зависимости от цены на нефть, на нефтепродукты на мировых рынках», - сказал он.

Ахмедов напомнил, что до начала пандемии цена на бензин марки "премиум" составляла 1,50 маната, а затем, уже во время пандемии, когда упала цена на нефть, цена снизилась до 1,10-1,20 маната, потом она составила 1,25 маната и сейчас повысилась до 1,40 маната.

«Это связано с тем, что цена на нефть поднимается на мировых рынках и, соответственно, страны, заводы, производящие эти марки бензина, подняли цены. Если цена упадет на мировых рынках, тогда у нас цена именно на эти марки бензина тоже изменится. В будущем, в 2022 году, когда завершится модернизация нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, мы сами сможем производить некоторое количество бензина AI-95, и в таком случае, в принципе, мы уже не будем больше зависимы от международной конъюнктуры и международных цен на бензин этой марки. Но на данный момент этот бензин, в относительно малых количествах потребляемый в Азербайджане, импортируется в страну, и поэтому его стоимость зависит от международной цены», - заключил представитель SOCAR.

(Автор: Ляман Зейналова)

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