Инвестиции в утилизацию установок ВИЭ могут достичь сотен триллионов долларов - Новак

БАКУ /Trend/ - По оценкам многочисленных экспертов, объем инвестиций для утилизации установок по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в период до 2040-2050 годов достигнет 100-200 триллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал вице-премьер России Александр Новак на Международном экономическом форуме-2021 в Санкт-Петербурге.

"В Европе к 2023 году необходимо утилизировать 14 тысяч ветряных установок, а к 2040-му может быть накоплено около 40 миллионов тонн ветряных установок для утилизации. Объем солнечных электростанций, которые необходимо утилизировать, может составить 80 миллионов тонн до 2040 года", - сказал вице-премьер.

"Очень важно помнить, что традиционные источники энергии, то есть ископаемые ресурсы, никуда не денутся в ближайшее десятилетие. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы традиционные источники энергии были более экологичными", - сказал Новак.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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