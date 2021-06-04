Назван объём поставки авиатоплива SOCAR в Украину
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Подрыв на мине азербайджанских журналистов в Кельбаджаре – террористический акт против деятельности СМИ – AzTV
Нацсовет по телевидению и радио Азербайджана распространил заявление о гибели журналистов на мине в Кельбаджарском районе
Из числа подорвавшихся на мине в Кельбаджаре погибли три, ранены 4 человека – совместное сообщение МВД и Генпрокуратуры
Отклонены обращения по признанию иностранных дипломов более 60 человек - минобразования Азербайджана
Выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории - Погранвойска Таджикистана
Перевозки в направлении Азия-Европа-Азия имеют потенциал в развитии контейнерных перевозок - ТРАСЕКА
«Лаборатория Касперского»: на каждом десятом устройстве в Азербайджане был заблокирован зловред из интернета
В Казахстане подписано соглашение по проекту строительства интегрированного газохимического комплекса