Австрийские компании нацелены на сотрудничество с Узбекистаном в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Деловые возможности для австрийских компаний в Узбекистане разнообразны и включают проекты в области энергетики и энергоэффективности.

Об этом сообщили Trend в Федеральном министерстве по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии.

Было отмечено, что Узбекистан является вторым по значимости экономическим партнером Австрии в Центральной Азии.

Сообщается, что большую часть австрийского экспорта в Узбекистан составляют машинное оборудование и транспортные средства, продукты химической промышленности, продукты питания, товары из переработанных материалов и другие промышленные товары.

В ведомстве также добавили, что в феврале 2020 года Ташкент и Самарканд посетиласамая крупная австрийская деловая миссия, когда-либо посещавшая Узбекистан, в составе представителей около 40 компаний.

"Деловые возможности для австрийских компаний в Узбекистане разнообразны и включают проекты в областях энергетики и энергоэффективности, развития инфраструктуры, модернизации здравоохранения и производства сельскохозяйственной продукции, модернизации устаревшего промышленного оборудования, а также в сфере туризма", - отметили в министерстве.

Сообщается также, что во время последнего заседания совместной австрийско-узбекской комиссии по двусторонним торгово-экономическим отношениям в апреле 2019 года австрийские компании выразили заинтересованность в более активном участии в процессе модернизации Узбекистана.

Австрийская сторона запросила предоставление информации о планируемых проектах на как можно более ранней стадии, чтобы участие в рамках Фонда развития и реконструкции Узбекистана можно было рассмотреть более подробно.

Кроме того, по сообщению министерства, австрийские компании Andritz, ILF и Voith Hydro представили меморандумы с предложениями по сотрудничеству с Узбекистаном в сфере энергетики.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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