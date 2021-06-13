Израильский ENER-T планирует построить солнечную электростанцию в Грузии

БАКУ / Trend / - ENER-T, крупнейший израильский поставщик тепловых солнечных технологий, рассматривает возможность строительства в Грузии солнечной электростанции мощностью 100 МВт, сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики Грузии.

Председатель правления ENER-T Иегуда Харац встретился в среду с министром экономики Грузии Натией Турнава.

Согласно информации, компания ENER-T считает, что этот проект будет экономически выгодным для Грузии.

"В центре внимания были инвестиционный климат и бизнес-среда Грузии. Было отмечено, что правительство Грузии приветствует приток иностранных инвестиций в развитие возобновляемой энергетики ", – сказали в министерстве.

Как сообщается, представители ENER-T подчеркнули большие возможности Грузии в постпандемийный период и проявили интерес к инвестированию в возобновляемые источники энергии.

Отметим, что ENER-T International – технологический эксперт, подрядчик и разработчик проектов концентрированных солнечных тепловых электростанций.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)