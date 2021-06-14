Турецкая Chalik Holding построит ветряную электростанцию в Грузии

БАКУ /Trend/ - Ветряная электростанция у грузинского села Нигози в регионе Шида Картли будет построена турецкой компанией Chalik Holding и введена в эксплуатацию в начале 2022 года, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

По данным ведомства, установленная мощность станции составит 50 МВт, а расчетная годовая выработка – 180 ГВт/ч.

Строительство начнется в этом году и в его рамках будут трудоустроены 200 человек. По завершении строительства на этом объекте будут созданы 25 рабочих мест.

Между министром экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и председателем Наблюдательного совета компании Chalik Holding Ахметом Чаликом ранее состоялись обсуждения нового проекта.

В ходе встречи была подчеркнута важность развития в стране сферы возобновляемых источников энергии и отмечена важность вовлечения местного населения и неправительственного сектора в процесс подготовки и реализации обсуждаемого проекта.

Chalik Holding – один из крупнейших инвесторов в энергетический сектор Грузии, в настоящее время работает над развитием сферы возобновляемой энергетики. Его дочерняя компания Chalik Energy является партнером Фонда развития энергетики Грузии, которому принадлежат 15 процентов совместного предприятия Chalik Georgia Wind.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)