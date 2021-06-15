На крупный НПЗ в Туркменистане поставлено более 1,8 млн тонн нефти
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В Музее горских евреев в Красной Слободе состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию великого медика Гавриила Илизарова (ФОТО)
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Новые запасы газа Турции на Черном море гарантируют ее энергетическую самообеспеченность - Rystad Energy
Это непередаваемое ощущение - быть гражданином страны-победительницы – репортаж Trend TV об участнике Отечественной войны
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