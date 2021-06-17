Petkim использует более 2 млн тонн сырья с НПЗ Star

Энергетика 17 июня 2021 14:51 (UTC+04:00)
Petkim использует более 2 млн тонн сырья с НПЗ Star
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