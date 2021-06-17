Отечественные предприятия поставят трубопроводы для газохимического комплекса в Узбекистане

Оформляется контракт с отечественными предприятиями на поставку трубопроводной продукции в рамках модернизации газоочистки с использованием цеолита на головных сооружениях Шуртанского газохимического комплекса в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на АО «Узбекнефтегаз».

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2020 года № ПП–4937 «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2021–2023 годы» со стороны АО «Узбекнефтегаз» реализуется инвестиционный проект стоимостью 15,25 млн. долларов США «Модернизация установки очистки газа с использованием цеолита на головных сооружениях Шуртан».

Установка очистки газа от соединений серы с помощью цеолита состоит из 5 блоков. Очищенный и высушенный газ передается в цех по получению пропан-бутановой смеси, а регенерирующий газ, используемый для десорбции цеолита в установку очистки газа с помощью амина. Устройство было запущено в 1985-1997 годах.

Проект предусматривает модернизацию очистных сооружений с использованием устаревшего цеолита, замену его новым современным технологическим оборудованием, что позволит очистить 20,0 млрд кубометров природного газа в год от соединений серы и улучшить его качество.

В рамках контрактов, для реализации проекта закупа импорта, были поставлены высокотемпературные шаровые краны производства немецкой компании «Borsig ValveTech GmbH», монтаж которых в настоящее время завершен. Одновременно ведутся работы по поставке шаровых кранов и задвижек, изготовленных на китайском заводе «HUA YING VALVE CO. LTD», для запуска в эксплуатацию газового сепаратора нотоза 5-го блока.

Отечественные контракты заключены с такими предприятиями и заводами, как «Барс ССС», «ProfInpex», «O‘zelektroapparat-Elektroshield», «Узбекхиммаш Заводи», «SITAN» которые производят совместное теплообменное оборудование, внутренние детали печей, неочищенный газовый сепаратор, конденсаторное электрооборудование, оборудование автоматизированной системы управления, измерительные и автоматические приборы.

В настоящее время оформляется контракт с отечественными предприятиями на поставку трубопроводной продукции в рамках проекта. Завершены работы по сборке высокотемпературных шаровых кранов, поставляемых чешской компанией, и введены в эксплуатацию цеолитные блоки.

На сегодняшний день генеральным подрядчиком – ООО «Мубарекнефтегазмонтаж» выполнено 73,0 процента строительных работ. Строительно-монтажные работы планируется завершить в ноябре текущего года.