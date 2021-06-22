Назван объем производства бензина в Узбекистане за январь-май 2021 года

Узбекистан в январе-мае 2021 года увеличил производство бензина на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 456,2 тыс. тонн, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

В январе-мае 2021 года объем производства дизельного топлива составил 326,9 тыс. тонн, что на 134,7 тыс. тонн меньше по сравнению с тем же периодом 2020 годом.

Узбекистан снизил добычу нефти на 0,44% в январе-мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 295,6 тыс. тонн.

Добыча природного газа в январе-мае 2021 года составила около 22,4 млрд. кубометров, что на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Предприятия Узбекистана в январе-мае 2021 года добыли около 568,3 тыс. тонн газового конденсата, что на 1,44% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.