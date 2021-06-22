БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается Фонд энергетической эффективности.

Этот вопрос отражен в новом законопроекте "О рациональном использовании энергетических ресурсов и об энергетической эффективности", обсуждаемом на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.

В законопроекте говорится, что с целью рационального использования энергетических ресурсов и стимулирования и поощрения мер по энергетической эффективности орган (структура), установленный соответствующим органом исполнительной власти, создаст Фонд энергетической эффективности.

Фонд будет осуществлять стимулирующие меры для поощрения деятельности по обеспечению энергетической эффективности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)