В Азербайджане потребители в коммунальной сфере будут обеспечиваться «умными» счетчиками

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане потребители электроэнергии, газа, центрального отопления и кондиционирования, горячей воды будут обеспечиваться «умными» счетчиками.

Этот вопрос отражен в новом законопроекте "О рациональном использовании энергетических ресурсов и об энергетической эффективности", обсуждаемом на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.

В законопроекте говорится, что в случае необходимости по той или иной причине замены счетчиков потребители будут обеспечены «умными» счетчиками.

«Умный» счетчик - это современный прибор учета, который измеряет количество и стоимость потребления по времени, обеспечивая передачу этой информации поставщикам и потребителям с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)