Maersk Drilling после завершения работ на «Шах Дениз» предлагает буровую установку потенциальным клиентам
На электроснабжение для организации охраны и защиты госграницы в Кельбаджарском районе выделено 24,5 млн манатов - Распоряжение
Лента новостей
На электроснабжение для организации охраны и защиты госграницы в Кельбаджарском районе выделено 24,5 млн манатов - Распоряжение
Maersk Drilling после завершения работ на «Шах Дениз» предлагает буровую установку потенциальным клиентам
В Азербайджане соблюдение карантинных правил при проведении свадеб будут контролировать три госструктуры
Между министерством транспорта Азербайджана и ТРАСЕКА достигнута договоренность о расширении географии коридора