Узбекистан и Таджикистан создают открытое акционерное общество для строительства ГЭС

Правительства Таджикистана и Узбекистана создают Открытое акционерное общество для совместного строительства двух ГЭС в бассейне реки Зарафшан на территории Таджикистана, передает Trend со ссылкой на «Азия-Плюс».

Долевое участие таджикской стороны в этом Обществе составит 50% + 1 акция, а узбекской стороны – 50% – 1 акция, говорится в проекте соответствующего соглашения.

Ожидается, что проект соглашения будет согласован сторонами и подписан в ближайшее время. Стороны определят организацию, выступающую в качестве учредителя Общества от имени правительств двух стран.

Для подготовки и проведения технико-экономического обоснования и оценки социально-экологического воздействия планируется привлечь независимую международную консалтинговую компанию. Допускается привлечение средств международных финансовых институтов или правительственных организаций.

Ожидается, что вся вырабатываемая возводимой станциями электроэнергия будет приобретаться узбекской стороной.

Ранее министр энергетики Узбекистана Алишер Султонов в интервью узбекским СМИ сообщил, что строительство этих двух станций планируется в два этапа.

В первую очередь построят Яванскую ГЭС, которая будет вырабатывать 800 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Предварительная стоимость этой станции, мощностью 140 МВт, оценивается в $282 млн.

На втором этапе, по словам узбекского министра, будет изучена возможность строительства ГЭС «Фондарьё», которая будет вырабатывать в среднем 600 млн киловатт-часов электроэнергии в год. На возведение этой станции, мощностью 135 МВт, необходимо будет направить $270 млн.