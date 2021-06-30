Дорожная карта «зеленой» энергетики: перевести мир на безуглеродные источники к 2050 г.

БАКУ /Trend/ - ООН в своих отчетах рекомендует быстро расширить доступные решения для роста производства ВИЭ с 2 800 ГВт в настоящее время до 8 000 ГВт в 2030 году, а также для увеличения среднегодовых темпов повышения энергоэффективности с текущих 0,8 до трех процентов.

К 2025 году 100 стран должны установить целевые показатели по 100-процентному использованию возобновляемых источников энергии. Таким образом, в глобальном масштабе уже не должны строится ТЭС, работающие на угле.

Доля ископаемых видов топлива в мировом балансе должна сократится с нынешних 60 процентов до 30 к 2030 году.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доля ВИЭ в общем производстве электроэнергии в мире вырастет с 29 процентов в 2020 году до более 60 процентов в 2030-м и почти до 90 процентов - в 2050 году.

«На глобальном уровне технологии ВИЭ являются ключом к сокращению выбросов в атмосферу вредных веществ тепловыми электростанциями. Доля возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии в мире вырастет с 29 процентов в 2020 году до более 60 процентов в 2030-м и почти до 90 процентов - в 2050 году. Для этого ежегодный прирост выработки электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях в 2020-2050 годах должен в пять раз превышать соответствующий показатель в среднем за последние три года», - говорится в отчете МЭА.

Растущий спрос на водород на фоне перехода к возобновляемым источникам энергии будет стимулировать инвестиции в технологии улавливания, использования и хранения углекислого газа (CO2) и соответствующую инфраструктуру, сказал Trend директор по энергетическому диалогу Международного энергетического форума Кристоф ван Агт.

По его словам, водород играет ключевую роль в успешных энергетических переходах.

«Это ускорит разработку решений для экономики замкнутого цикла, создавая новые потоки продукции внутри промышленных кластеров и между ними. Помимо транспортировки CO2, полученного из водорода и из ископаемого топлива, к местам постоянного хранения, диоксид углерода можно повторно использовать для создания чистых молекул углерода в качестве сырья для климатически нейтральной нефтехимической обработки и производства синтетического топлива для двигателей внутреннего сгорания с нулевыми выбросами. Наконец, водород, который является одновременно энергоносителем и сырьем, может накапливать энергию от избыточных возобновляемых источников энергии и ядерной энергии, а также улавливать остаточную энергию и CO2 из дымовых газов. Водород можно превратить в метанол или аммиак и более экономично транспортировать между рынками», - сказал он.

Компания DNV GL отмечает, что мир должен быстрее перейти к глубоко декарбонизированной системе, сокращая выбросы примерно на восемь процентов каждый год, чтобы обеспечить энергетическое будущее в соответствии с Парижским соглашением.

«Эта неотложная и сложная задача требует полноценного системного мышления. Хорошо известны технологии, способные вывести углеродные источники энергии из мировой энергосистемы. Задача состоит в том, чтобы понять, как и когда внедрять эти технологии, которые находятся на разных стадиях развития, а также в управлении тем, как они взаимодействуют. Понимание этого позволит промышленности, правительствам и тем, кто финансирует переход, эффективно расставить приоритеты в своих усилиях, чтобы добиться сокращений выбросов до середины этого столетия», - отмечают аналитики компании DNV GL.

В сценарии с нулевыми выбросами (NZE) основными возобновляемыми источниками энергии, подлежащими диспетчеризации в мире в 2050 году, являются гидроэнергетика (12 процентов от общего производства), биоэнергия (пять процентов), концентрированная солнечная энергия (два процента) и геотермальная энергия (один процент).

Возобновляемые источники энергии также играют важную роль в сокращении выбросов в зданиях, промышленности и на транспорте. На транспорте ВИЭ играют важную косвенную роль в сокращении выбросов за счет выработки электроэнергии для электромобилей. Они также способствуют прямому сокращению выбросов за счет использования жидкого биотоплива. В зданиях ВИЭ в основном используются для отопления и водоснабжения. Прямое использование возобновляемых источников энергии в отоплении вырастет примерно с 10 процентов в 2020 году до 40 процентов в 2050 году, причем примерно три четверти этого роста придется на солнечную и геотермальную энергию.

Солнечные фотоэлектрические панели, которые вырабатывают электроэнергию, в настоящее время установлены примерно на 25 миллионах крыш по всему миру; этот показатель вырастет до 100 миллионов к 2030 году и 240 миллионов - к 2050 году.

Глобальные инвестиции в энергетический сектор вырастут примерно на пять процентов в 2021 году и превысят 820 миллиардов долларов.

Возобновляемые источники энергии будут преобладать в инвестициях в новые проекты по генерации электроэнергии, и ожидается, что на них придется 70 процентов от общей суммы в 530 миллиардов долларов.

Доля всех ВИЭ (включая традиционное использование биомассы), по прогнозам, вырастет с 17 процентов в 2018 году до 21,5 процента от общего производства электроэнергии к 2030 году.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии для конечного использования, включая солнечные тепловые системы (для центрального отопления помещений и нагрева воды), биоэнергетику и геотермальную энергию, достигли 23 миллиардов долларов в 2020 году, что на 10 процентов меньше, чем в 2019-м. В последнее время наблюдается тенденция к сокращению инвестиций в эту сферу, но в 2021 году этот показатель будет расти. Китай и Европа, на которые приходится три четверти всех инвестиций в эту сферу, являются движущими силами перспективного роста, но это зависит от экономического роста и степени политической поддержки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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