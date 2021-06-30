В Азербайджане принято новое решение по тарифам на газ

БАКУ /Trend/ - 30 июня состоялось очередное заседание Тарифного совета Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на совет.

На заседании было рассмотрено обращение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и принято соответствующее решение в связи с регулированием тарифов на природный газ.

Согласно решению, 1200 кубометров в год будут рассчитываться по нынешнему тарифу - 10 гяпиков за кубометр. От 1200 до 2500 кубометров в год - по тарифу 20 гяпиков за кубометр. Выше 2500 в год - по 25 гяпиков за кубометр.

В сообщении отмечается, что это решение не повлияет на стоимость электроэнергии.

С полной версией можно ознакомиться по ссылке.