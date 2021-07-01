Американская WTL продолжает реализацию проекта в Туркменистане, несмотря на пандемию

БАКУ /Trend/ - Американская корпорация Westport Trading Europe Limited (WTL) продолжает строительство комплекса установок замедленного коксования и деасфальтизации гудрона на Туркменбашинском нефтеперерабатывающем заводе в Туркменистане, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, сообщили Trend в WTL.



Отмечается, что проект, общая стоимость которого составляет 120 миллионов евро, вошел в стадию заказа основного технологического оборудования.

"Установка замедленного коксования предназначена для дальнейшей переработки тяжелых остатков нефтепереработки – гудрона, мазута и асфальта с получением дополнительных объемов газа, бензина, легкого и тяжелого газойля и нефтяного кокса. Проектная мощность установки замедленного коксования по сырью – 900 тысяч тонн в год. На установке деасфальтизации будет проводиться извлечение парафинонафтеновых углеводородов из гудрона для дальнейшего производства масел и асфальта для установки замедленного коксования", - говорится в сообщении.

Пользуясь услугами частных авиакомпаний и соблюдая карантинные требования, WTL доставляет своих специалистов на строительную площадку в Туркменистан, куда поставляются материалы и агрегаты, говорится в информации.

"Реализация этого проекта значительно усилит возможности нефтеперерабатывающей отрасли Туркменистана, что соответствует задачам Государственной программы развития туркменского ТЭК", - отмечает WTL.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)