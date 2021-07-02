Neqsol Holding и Nobel Oil заинтересованы участвовать в проектах по возобновляемой энергии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял главного исполнительного директора компании Neqsol Holding Юсифа Джаббарова и главного исполнительного директора компании Nobel Oil Вугара Самедли.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики, на встрече была представлена ​​информация о компаниях, сферах их деятельности, проектах, реализованных на международных рынках, и планах на будущее. Был проявлен интерес к участию в проектах по возобновляемой энергетике в Азербайджане, в частности на освобожденных территориях страны.

Состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в различных сферах энергетики, в том числе о расширении использования «зеленой» энергии.