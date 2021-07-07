Консорциум TAP и Албания подписали соглашение о строительстве газового объекта

Энергетика 7 июля 2021 10:14 (UTC+04:00)
Консорциум TAP и Албания подписали соглашение о строительстве газового объекта
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В сфере животноводства Азербайджана активно применяются инновационные технологии и ИИ
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Азербайджанская нефть подешевела
Консорциум TAP и Албания подписали соглашение о строительстве газового объекта
Консорциум TAP и Албания подписали соглашение о строительстве газового объекта
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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