ЕС поддержит переход на «чистую» энергию в странах «Восточного партнерства»

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) поддержит переход на «чистую» энергию в странах программы «Восточное партнерство» (Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Беларусь, Армения) в рамках второй фазы программы EU4Energy («Содействие переходу к «чистой» энергии в странах «Восточного партнерства»: второй этап EU4Energy»), передает Trend со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

«Программа, которая продлится до декабря 2024 года, будет способствовать развитию прочной законодательной и нормативной базы в области энергетики, чтобы поддержать переход региона к «чистой» энергии и либерализацию энергетического рынка. В программе также учитываются новые вызовы и возможности, такие как постепенное внедрение цифровых технологий во все сегменты рынка, имеющие отношение к энергетике, при одновременном повышении рентабельности. Граждане стран «Восточного партнерства» получат выгоду от более стабильного и устойчивого энергетического рынка. EU4Energy финансируется Европейским союзом с общим бюджетом 8,5 миллиона евро. Программа будет способствовать вовлечению граждан стран «Восточного партнерства» в ее деятельность и реформы посредством консультаций и круглых столов, а также серии кампаний по расширению прав и возможностей, непосредственному вовлечению граждан. Особое внимание в программе будет уделяться гендерному равенству с акцентом на важность участия женщин в энергетическом секторе и их потенциал для выполнения руководящих ролей», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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