Обнародован объем заготовленного газа газокомпрессорной установкой на востоке Туркменистана
Израиль готов к сотрудничеству на освобожденных территориях Азербайджана в различных областях - посол
Не следует забывать о важности разминирования освобождённых территорий Азербайджана - генсек Совета Европы
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Великобритания продолжает изучать все возможные варианты помощи Азербайджану в разминировании – посол (ИНТЕРВЬЮ)
Туркменистан более чем наполовину сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)