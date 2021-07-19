Через терминал в Джейхане с начала года отгружено свыше 108 млн баррелей нефти с АЧГ
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Уголовное дело в отношении экс-начальника Управделами и должностного лица Консульского отдела МИД Азербайджана передано в суд
Загреб и Баку имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества по всем направлениям – экс-президент Хорватии (ФОТО/ВИДЕО)
ЕС желает принять участие в усилиях по региональному сотрудничеству, стимулировать их - Шарль Мишель
Есть шансы для того, чтобы прийти к общему знаменателю для усиления инфраструктурных возможностей - Шарль Мишель
Мы готовы оказать экспертную помощь Европы в вопросе делимитации границ между Азербайджаном и Арменией - президент Совета Европейского Союза
Партнерство между ЕС и Азербайджаном не является сотрудничеством, опирающимся в основном на финансовую поддержку - Шарль Мишель
Президент Ильхам Алиев: Открытие всех коммуникаций в регионе позволит Азербайджану получить беспрепятственный выход в Нахчыванскую Автономную Республику
Президент Ильхам Алиев: Имеющаяся современная инфраструктура и транспорт позволят Азербайджану реализовать проекты на наших территориях за относительно короткое время
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что на наших территориях, освобожденных Азербайджаном в результате Второй Карабахской войны, будет работать больше компаний
Президент Ильхам Алиев: Мы должны разминировать и реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров
Президент Ильхам Алиев: Уже 15 лет - Азербайджан является надежным поставщиком сырой нефти для европейских потребителей
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Антониу Виторино - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Туркменский госконцерн "Туркменгаз" заключит контракт с китайской CNPC на завершение строительства скважин
Состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля (ФОТО/ВИДЕО)
Одна из самых позитивных актрис Нахида Оруджова отмечает юбилей: И плюсов больше, все не счесть...(ФОТО)
Товарооборот между Узбекистаном и его центральноазиатскими торговыми партнерами увеличился в 2,5 раза
Состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля (ФОТО)
Очень трогательно! Эльчин Иманов представил проект "Покаяние", посвященный памяти отцов (ВИДЕО, ФОТО)
Состоялась первая «Неделя дипломатии» на тему «44-дневная Отечественная война и послевоенная внешняя политика Азербайджана» (ФОТО)
Председатель Европейского совета Шарль Мишель побывал в Главном наземном центре управления спутниками "Азеркосмос" (ФОТО)