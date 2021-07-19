ПО «Азеригаз» об установке газовых счетчиков

БАКУ /Trend/ - Установка газовых счетчиков в многоэтажных жилых зданиях, построенных ЖСК, осуществляется ПО «Азеригаз» бесплатно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО.

Отметим, что согласно п. 4.2 «Правил пользования газом», утвержденных решением Кабмина Азербайджана № 80 от 12 мая 2011 года, газовый счетчик для использования бытовых газовых приборов, устанавливается и заменяется за счет средств распределителя газа, а газовый счетчик для использования промышленных газовых приборов – за счет средств потребителя.

Для пользователей бытового газового прибора с общим расходом до 10 кубометров в час «Азеригаз» устанавливает газовые счетчики безвозмездно; используемые газовые счетчики и счетчики с истекшим эксплуатационным сроком бесплатно заменяются новыми; неисправные счетчики ремонтируются, новые частные дома обеспечиваются газовыми счетчиками. Для этого достаточно обращения гражданина, имеющего право собственности на строительный объект (квартиру, частный дом), или лица, заключившего с ним арендный договор. На основании этого обращения «Азеригаз» заключает с гражданином договор о купле-продаже газа (п.4.4), в котором указываются место установки, марка, дата установки, номер пломбы газового счетчика, а также информация о последней дате прохождения государственной проверки. Что касается ЖСК, то построенные ими объекты после их приема соответствующей государственной комиссией могут быть переданы для эксплуатации. В соответствии с п.2.2 Правил, объекты (в т.ч. квартиры в жилых зданиях) могут быть представлены для приема в эксплуатацию только после подключения газовых приборов к газовым линиям, установки газовых счетчиков и детекторов. Известно, что многие объекты, построенные ЖСК, передаются в эксплуатацию без бытовых газовых приборов, их потом покупают физические лица, которые будут проживать в этих квартирах. В результате ЖСК, выступая не как потребитель, а как заказчик, обращается для приобретения счетчиков, которые должны быть установлены в объектах, построенных им для своих бизнес-проектов. Как известно, ЖСК - это юридическое лицо, преследующее коммерческий интерес, и не являющееся пользователем бытовых приборов. Поэтому законодательство, наряду с другими требованиями по приему в эксплуатацию объектов, определило требование установки сначала счетчиков и детекторов.

Как отмечается в сообщении ПО, граждане обращаются с тем, что ЖСК требует от них за замену газовых счетчиков сумму, превышающую стоимость этого прибора, составляющую 70-90 манатов. ПО «Азеригаз» обсудило этот вопрос с Госслужбой по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики, добившись его решения. Отныне с 1 июля 2021 года в технических условиях, выданных ЖСК, обратившихся в связи с газификацией строительных объектов, обязательство по безвозмездной установке газовых счетчиков лежит на распределителе газа.

(Перевод: Кямаля Сеидова)