"Узбекнефтегаз" подписал 124 меморандума о сотрудничестве с местными отраслевыми предприятиями

АО «Узбекнефтегаз» подписало 124 меморандума о сотрудничестве в области промышленной кооперации с местными субъектами предпринимательства, передает Trend со ссылкой на АО «Узбекнефтегаз».

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Узбекистана о мерах по организации и проведению в 2021 году региональных и республиканских межотраслевых промышленных ярмарок» в первом полугодии текущего года АО «Узбекнефтегаз» и его отраслевые предприятия приняли участие в региональных промышленных ярмарках, организованных в городах Навои, Термез, Бухара и Нукус.

При создании промышленной кооперации были охвачены все предприятия системы, в том числе АО «Узбекнефтегаз» – 23, ООО «Бухарский НПЗ» – 33, ООО СП «Uz-Kor Gas Chemical» – 14, ООО «Шуртанский ГХК» – 17, Шуртанский НГДУ – семь, Мубарекский НГДУ – один, Мубарекский ГПЗ – три, ООО «Ўзнефтқудуқтаъмирлаш» – 12, ООО «Узнефтегаз бургилаш ишлари» – четыре, завод «Uzbekneftegaz GTL» – 10 меморандумов.

Подписывая меморандумы о сотрудничестве, АО «Узбекнефтегаз» и отраслевыми предприятиями достигаются новые позиции по производству продукции методом межотраслевой кооперации. С уверенностью можно сказать, что подписанные договоры станут большим толчком и основой для налаживания кооперации с отечественными производителями в будущем.

В настоящее время в рамках исполнения вышеуказанных меморандумов через Единый портал электронной кооперации республики подписано и направлено в исполнение 18 договоров на общую сумму 3,7 млрд. сумов ($348 595).

В том числе ООО «Бухарский НПЗ» - восемь контрактов на сумму 2,34 млрд. сумов ($220 463), ООО «Шуртанский газохимический комплекс» - шесть контрактов на сумму 1 млрд сумов, ООО СП «Uz-Kor Gas Chemical» - два контракта на сумму 0,09 млрд. сумов ($8 479), «Узнефтегаз бургилаш ишлари» - один контракт на 0,08 млрд. сумов и ООО «Мубарекский газоперерабатывающий завод» - один контракт на 0,18 млрд. сумов ($16958).

В целях эффективной реализации меморандумов, подписанных в рамках отраслевых ярмарок, между сторонами разрабатывается совместный план мероприятий, включающий консультации, промышленно-опытные испытания и организацию квалифицированного обмена.

В частности, на сегодняшний день в рамках меморандумов подписано 29 «Дорожных карт» по внедрению импортозамещающей продукции непосредственно в производство и проведению промышленно-экспериментальных испытаний.

По предварительным расчетам, в результате реализации этих мер ожидается достижение сокращение импорта на сумму более 15,2 млн. долларов США.