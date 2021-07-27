Японская корпорация заинтересована в реализации совместных энергетических проектов с Узбекистаном

Энергетика 27 июля 2021 13:51 (UTC+04:00)
Японская корпорация заинтересована в реализации совместных энергетических проектов с Узбекистаном

Японская корпорация «IHI Corporation» заинтересована в реализации совместных энергетических проектов с Узбекистаном, передает Trend со ссылкой на Dunyo.

Посольство Узбекистана в Японии провело встречу с менеджером Управления маркетинга корпорации «IHI Corporation» Атсуси Яги, в ходе которой представитель компании ознакомился с проводимыми экономическими реформами в Узбекистане, включая созданные благоприятные условия для иностранных инвесторов, а также ведением бизнеса.

Яги выразил заинтересованность в реализации совместных с узбекской стороной энергетических проектов, поставках сельскохозяйственной техники, участии в строительстве инфраструктурных объектов (туннели и мосты).

Кроме того, с учетом активной деятельности корпорации по внедрению разработок в сфере сжигания аммония на электростанциях представитель «IHI Corporation» обратил внимание на продукцию АО «Узкимёсаноат».

Представители «IHI Corporation» подтвердили заинтересованность в активном расширении торгово-экономической деятельности при наличии конкретных предложений вплоть до открытия своего офиса в Узбекистане.

Японская корпорация также выразила готовность обсудить с министерствами энергетики, строительства, транспорта Узбекистана вопросы сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов.

Корпорация «IHI Corporation» основана в 1853 году и является многопрофильным производителем в сфере тяжелой промышленности с высоким инженерным потенциалом. Она специализируется на производстве авиационных двигателей, оборудования промышленного и общего назначения, включая энергетическое оборудование и сельскохозяйственную технику, а также строительства социальных инфраструктурных объектов и морских сооружений. Корпорация имеет 15 офисов в Японии и 13 за рубежом. Её годовой оборот составляет 13,4 миллиарда долларов.

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