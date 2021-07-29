Азербайджан и Туркменистан согласовали дальнейшее сотрудничество по месторождению "Достлуг"

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Туркменистаном согласованы дальнейшие шаги в сфере сотрудничества по месторождению "Достлуг".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, азербайджанская делегация во главе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым посетила Туркменистан в рамках третьего заседания совместной рабочей группы.

"Делегация посетила Туркменистан в целях подготовки и согласования проекта межправительственного соглашения, регулирующего сотрудничество между сторонами по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что под председательством Парвиза Шахбазова и госминистра - председателя госконцерна «Туркменгаз» Батыра Аманова была рассмотрена проделанная работа по проекту соглашения о межправительственном сотрудничестве и определены дальнейшие шаги.

Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море между Азербайджаном и Туркменистаном был подписан 21 января 2021 года. Распоряжением Президента Азербайджана от 25 февраля нынешнего года была создана Рабочая группа в целях разработки и согласования проекта межправительственного соглашения, которое будет регулировать сотрудничество между сторонами по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на основании меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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