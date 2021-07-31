АО "Узбекнефтегаз" завершило строительство 26 скважин

За шесть месяцев 2021 были проведены буровые работы в объеме 81 000 погонных метров, завершено строительство 26 скважин, из которых получен промышленный приток газа и введено в эксплуатацию, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекнефтегаз».

По инициативе Председателя Правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева в целях выполнения намеченного перед обществом на 2021 год плана добычи углеводородного сырья, а также увеличения объемов добычи природного газа в Узбекистане в текущем году за счет собственных средств общества разработана Программа строительства 56 эксплуатационных скважин на перспективных месторождениях.

В рамках данной программы бурение и строительство скважин осуществляется со стороны ООО «Узнефтегаз бургулаш ишлари», принадлежащее АО «Узбекнефтегаз».

На сегодняшний день ведутся буровые работы на 20 скважинах и монтаж буровых установок на 4 скважинах. Бурение скважин осуществляется с помощью буровых установок «ZJ-50DB» и «ZJ-30DB» китайского производства. Для качественного завершения строительства каждой скважины используются современные технологии.

Кроме того, за счет собственных средств АО «Узбекнефтегаз» интенсивно ведутся работы по бурению поисково-разведочных скважин с целью увеличения запасов углеводородов. В I-ом полугодии текущего года завершилось строительство 12 разведочных скважин, из 7 получен промышленный приток природного газа.

В настоящее время в различных регионах республики продолжается бурение 28 поисково-разведочных скважин, на 8 завершенных бурением скважинах ведутся геологоразведочные работы.

Следует отметить, что в текущем году для обеспечения строительства скважин необходимыми импортируемыми материально-техническими ресурсами и оборудованием заключено 19 контрактов на общую сумму 68 млн. долларов США.

Через эти импортные контракты на склады снабжения поставляются арматурные трубы, буровые долоты, насосно-компрессорные трубы, винтовые двигатели для скважин, буровые трубы, калибраторы и оборудование для бурения скважин. Скважины полностью обеспечены всеми материально-техническими ресурсами и необходимым оборудованием для бурения.

В ходе программы во II-ом полугодии планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию ещё 30 новых эксплуатационных скважин.