USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе (Эксклюзив)

Энергетика 1 августа 2021 00:01 (UTC+04:00)
USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе.

Об этом сообщили Trend в агентстве USAID.

Как отметили в агентстве, в области энергетики USAID стремится помочь Узбекистану в либерализации электроэнергетического сектора для поощрения увеличения частных инвестиций, восстановления регионального рынка электроэнергии в Центральной Азии и выработки недорогой энергии с использованием разнообразного сочетания энергоресурсов, а именно энергию ветра, гидроэнергию и энергию солнечного света.

Также, USAID помогает продвигать региональную электрическую соединяемость через проект Региональный Рынок Электроэнергии Центральной Азии (CAREM). Отмечается, что CAREM поддерживает региональный рынок электроэнергии, который может использовать недорогую электроэнергию из разных стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей каждой страны в поддержку более высокого экономического и социального развития.

"Интегрированный рынок электроэнергии сэкономит деньги, повысит энергетическую безопасность и экономическую стабильность, а также упростит коммерческие торговые операции и привлечет инвестиции в энергетические секторы всех пяти стран Центральной Азии", — отметили в агентстве.

Кроме того, было отмечено, что применение рыночных механизмов, которые снижают стоимость подключенных к сетям возобновляемых источников энергии и улучшают работу системы и энергоэффективность существующих генерирующих мощностей, могут увеличить развертывание и интеграцию региональной ветровой и солнечной энергии для улучшения приграничное сотрудничества.

USAID также предоставляет узбекским специалистам в области энергетики и правительственным политикам передовой мировой опыт, технологии и анализ для планирования и построения национальной энергосистемы, способной интегрировать высокие уровни возобновляемой энергии, помогая стране достичь своих целей в области чистой энергетики за счет программы USAID "Энергия будущего".

"Посредством недавно запущенной программы USAID Power Central Asia, новой пятилетней региональной энергетической программы стоимостью 39 миллионов долларов США, USAID стремится помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе и получении экономических выгод от модернизации энергетического сектора, производства чистой энергии и регионального соединения посредством трансграничной торговли энергией для повышения энергетической безопасности и устойчивости", — говорится в сообщении.

Недавно USAID также начало новое сотрудничество с Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии США с целью улучшения возможностей Узбекистана по построению электрических сетей с надежной кибербезопасностью.

Что касается будущих проектов, USAID отметило, что в Узбекистане происходят глубокие изменения, и USAID вносит важный вклад в долгосрочную стабильность и процветание Узбекистана. Отмечается, что создание двусторонней миссии USAID в сентябре 2020 года отражает долгосрочную приверженность правительства США правительству и народу Узбекистана.

"USAID продолжит реализацию текущих программ, направленных на улучшение экономического роста, развитие частного сектора, сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии, образования, здравоохранения, управления водными ресурсами и верховенства закона, а также на вопросы, связанные с миграцией и торговлей людьми. Новая миссия в Узбекистане позволит USAID более эффективно нацеливать эти программы и поможет USAID наладить отношения с еще более широким кругом местных партнеров", — подчеркнули в USAID.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

Твиттер: @romakayeva

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