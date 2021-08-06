SOFAZ обнародовал доходы от крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана
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Следует подумать о снижении возрастной планки для вакцинации в Азербайджане – глава парламентского комитета
Участие азербайджанских гимнастов в летних Олимпийских играх-2020 - большое и значимое событие - Рафиг Бейбутов
Вручены дипломы четвертым выпускникам программы двойного диплома UNEC и университета Монпелье (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы" (ФОТО)
Еще одна группа участников Отечественной войны Азербайджана обеспечена высокотехнологичными протезами (ФОТО)
Обнародован срок планируемого завершения строительства азербайджанского участка Зангезурского коридора
Министр обороны Азербайджана встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку подписан протокол по итогам второго заседания Совместной комиссии Азербайджана и Ирака (ФОТО)
Спикер иранского парламента подчеркнул необходимость повышения уровня экономического сотрудничества между Ираном и Сербией
Туркменистан и Узбекистан рассматривают выход на новые рынки через транспортные коридоры Южного Кавказа
В агентстве Азербайджана рассказали о состоянии своего сотрудника, пострадавшего при взрыве мины в Агдамском районе (ФОТО)
Азербайджан и Ирак обладают потенциалом для еще большего развития экономических отношений - министр (ФОТО)
Технологические решения от GPS.AZ помогают экономить десятки тысяч манат государственным и частным предприятиям
Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО)
Проекты в области ВИЭ могут и не иметь положительного экономического эффекта – Бренда Шаффер (ИНТЕРВЬЮ)
Азербайджанская гимнастка представила упражнение с обручем в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио