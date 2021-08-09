Россия утвердила концепцию развития водородной энергетики

БАКУ /Trend/ - Кабмин России утвердил концепцию развития водородной энергетики, ее планируют проводить в три этапа, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Первый рассчитан на ближайшие три с половиной года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке", – заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Следующие этапы (до 2035 и 2050 годов) нацелены на открытие крупных производств, ориентированных на экспорт, а также на серийное применение водородных технологий в разных сферах — от нефтехимии до ЖКХ.

Председатель правительства отметил, что развитие энергетики такого типа позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержит экономический рост, поспособствует созданию высокотехнологичных рабочих мест.